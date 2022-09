Pallacanestro Viola, nuovo colpo di mercato: arriva l’ala Simone Farina

13 Settembre 2022 15:45

Nuovo colpo di mercato in casa Pallacanestro Viola: ingaggiato Simone Farina, ala classe 2001 ex Formia e Torrenova

Nuovo acquisto in casa Pallacanestro Viola. Inizia a riempirsi il roster neroarancio in vista dell’inizio di stagione che avverrà fra poco meno di un mese. L’ultimo arrivato è Simone Farina, ala classe 2001 che nella passata stagione ha vestito le maglie di Formia e Torrenova. Nel comunicato della società neroarancio si legge: “la Pallacanestro Viola comunica che Simone Farina è un giocatore neroarancio. Farina, nato nel 2001 alto 198 cm per 98 kg di peso è un’ala versatile. Inizia a giocare al Palocco Basket e nel 2012 si lega all’Eurobasket Roma dove rimane quattro anni, conquistando la partecipazione alle finali nazionali Under 15 e Under 16.

Nel 2019 si trasferisce all’HSC Roma con cui diventa Campione d’Italia Under 18 nel 2020 e partecipa a quattro raduni con la maglia azzurra oltre che all’European Youth Olympic Festival di Gyor (Ungheria). Nella scorsa stagione inserito nel roster di Formia, si trasferisce poi alla Fidelia Torrenova. Simone, capace di riempire l’area ma anche di aprire il campo col tiro dal perimetro e dall’arco è già a disposizione tra gli uomini di Coach Bolignano. Benvenuto in neroarancio Simone!“.