Pallacanestro Viola, altra lieta conferma: Saverio Neri sarà ancora il preparatore atletico

14 Settembre 2022 16:57

La Pallacanestro Viola conferma Saverio Neri nel ruolo di preparatore atletico della squadra

Squadra che vince non si cambia. Dopo le conferme di coach Bolignano, coach Motta e del GM Giuse Barrile, la Pallacanestro Viola incassa anche il sì di Saverio Neri che resterà preparatore atletico per la prossima stagione. Nel comunicato della società neroarancio si legge: “lieta riconferma in casa Pallacanestro Viola: Saverio Neri sarà ancora il preparatore atletico dei neroarancio. Pilastro dello staff, Saverio è Maestro dello Sport già preparatore atletico della Reggina Calcio con importanti ruoli nella Nazionale di Lotta, oltre ad aver assistito l’Atletico Rugby Reggio e la Mangiatorella Reggio Calabria in serie A.

Da anni punto di riferimento assoluto della preparazione atletica della società neroarancio continua oggi il suo ruolo fondamentale nella società del Presidente Laganà mettendo a servizio degli atleti della Pallacanestro Viola grande preparazione e professionalità. Buon lavoro Saverio!“.