Pallacanestro Viola, arriva la rinuncia alla partita di Supercoppa contro Ragusa

8 Settembre 2022 21:53

La Pallacanestro Viola sceglie di rinunciare alla partita di Supercoppa contro Ragusa: con il roster ancora in costruzione e l’impegno ravvicinato, i reggini preferiscono non rischiare

Rinviata di un solo giorno, da sabato 10 a domenica 11 settembre, la prima gara di Supercoppa di Serie B , in trasferta a Ragusa, rappresentava un problema nel calendario di inizio stagione della Pallacanestro Viola. Troppo ristrette le tempistiche per una corsa contro il tempo alla quale i reggini, con il roster ancora in pieno allestimento (ma con già qualche bel colpo piazzato), sarebbero dovuti arrivare aggregando al gruppo alcuni free agent per la gara del primo turno contro Ragusa.

Pochi allenamenti nelle gambe, scarsa chimica di squadra (nemmeno completa nei possibili titolari a oggi) e il rischio infortuni sempre dietro l’angolo hanno spinto la Pallacanestro Viola a rinunciare all’impegno di Supercoppa. La conferma arriva attraverso l’ufficio stampa neroarancio. I cestisti attualmente a roster, più i prossimi arrivi, si alleneranno agli ordini di coach Bolignano e coach Motta in vista dell’inizio della prossima stagione, quello sì, appuntamento impossibile da rimandare.