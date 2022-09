Pallacanestro Viola, ufficiale il terzo acquisto: Michelangelo Laquintana è neroarancio!

2 Settembre 2022 10:10

Michelangelo Laquintana è un nuovo giocatore della Pallacanestro Viola: il giovane playmaker ex Monopoli è il terzo colpo della società reggina

Dopo Andrea Renzi e Domenico Marchini arriva anche il terzo colpo in tre giorni per la Pallacanestro Viola. La società neroarancio piazza il colpo Michelangelo Laquintana, giovane playmaker in uscita da Monopoli. Di seguito il comunicato della Pallacanestro Viola e le parole del GM Giuse Barrile:

“Michelangelo Laquintana è un giocatore della Pallacanestro Viola Reggio Calabria. La società comunica l’arrivo in neroarancio del giovane play pugliese classe 2022 proveniente dal vivaio di Monopoli. Mickey è un cestista veloce dotato di un ottimo tiro, dopo l’esperienza in C silver a Corato e il campionato della salvezza a Monopoli in serie B nella stagione 20/21, approda a Reggio per contribuire con le sue qualità al prossimo campionato neroarancio e per un’ulteriore crescita professionale. “Siamo certi che Mickey darà il proprio importante contributo, siamo contenti di averlo in neroarancio”, queste le parole del GM Giuse Barrile. Benvenuto a Reggio Mickey!“.