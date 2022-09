Pallacanestro Viola, ufficiale l’arrivo dell’italo-americano Giambattista Davis

26 Settembre 2022 14:36

Nuovo arrivo in casa Pallacanestro Viola: la società ufficializza Giambattista Davis

Dopo averlo visto nei test match che precedono l’inizio di stagione, previsto il prossimo 2 ottobre, la Pallacanestro Viola ha ufficializzato l’arrivo di Giambattista Davis. Nel comunicato della società neroarancio si legge: “la Pallacanestro Viola comunica che Giambattista Davis è un giocatore neroarancio. Americano di formazione italiana, ala piccola, Giambattista è un giocatore molto fisico che fa dell’atletismo la sua dote migliore.

Davis, cestista d’istinto, è un ottimo difensore cresciuto nel settore giovanile in Italia. Volato poi in America, ha giocato in Ncaa di prima e seconda divisione. Lo scorso anno in forza al Montebelluna in C Gold è adesso a tutti gli effetti parte del roster neroarancio a disposizione di Coach Bolignano“.