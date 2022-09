La Pallacanestro Viola ritrova il suo condottiero: confermato coach Bolignano

5 Settembre 2022 18:55

La Pallacanestro Viola scioglie il nodo allenatore: coach Domenico Bolignano confermato alla guida della squadra reggina

Dopo al conferma del GM Giuse Barrile e i primi colpi in arrivo dal mercato (Renzi, Marchini e Laquintana), la Pallacanestro Viola aggiunge un altro top player, ma alla panchina. Uno dei principali artefici della miracolosa salvezza di due anni fa e della splendida cavalcata Playoff della passata stagione: coach Domenico Bolignano confermato come allenatore della Pallacanestro Viola.

Di seguito il comunicato della società reggina: “sarà Domenico Bolignano l’Head Coach della Pallacanestro Viola per la stagione 2022/23. Coach Bolignano, reggino doc, è parte integrante del progetto neroarancio da due belle e intense stagioni culminate nei Play Off con lo storico settimo piazzamento della giovane società del Presidente Laganà. Bolignano ha dalla sua una lunghissima esperienza come allenatore: dalla finale play off in serie B della stagione 2011/12 alla miracolosa salvezza in serie A2 con la Viola nel 2016/17 passando per l’esperienza triennale a Valsesia.

Quest’anno sarà il condottiero della Viola nell’anno decisivo di un campionato avvincente e ricco di sfide che attende la compagine neroarancio. La società di Via Nervesa esprime grande soddisfazione per l’accordo e il Coach dichiara: “Lo scorso anno abbiamo compiuto tutti insieme un’impresa memorabile, tutti insieme quest’anno proveremo a ripeterci. Ringrazio di cuore il Presidente Laganà per tutto, in primo luogo per la fiducia che ripone sistematicamente in me, e perché, anche lui come me, è mosso dalla passione per questa maglia e questa società. Il dialogo di questi giorni con la società ha reso ancora più forti i legami con la Famiglia Viola, voglio rivolgere un pensiero ai tifosi che in tutti questi mesi mi hanno fatto sempre sentire il loro affetto. Ringrazio particolarmente il GM Barrile per la sua grande professionalità e la rinnovata fiducia nei miei confronti. Siamo pronti ad affrontare le sfide che il prossimo campionato che si preannuncia oltremodo impegnativo, ci presenterà. Saremo di nuovo insieme per gridare FORZA VIOLA!!!“.