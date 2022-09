Pallacanestro Viola, ok il secondo scrimmage contro Lamezia. Bolignano: “miglioramenti del collettivo”

18 Settembre 2022 10:24

Feedback positivi per coach Bolignano nel secondo scrimmage pre-stagionale della Pallacanestro Viola: i neroarancio hanno affrontato la Basketball Lamezia

Si è svolto questo pomeriggio al PalaCalafiore l’allenamento congiunto della Pallacanestro Viola con la Basketball Lamezia. Il test si è rivelato proficuo, buoni i passi in avanti del collettivo sia per quanto riguarda la collaborazione offensiva di squadra che per la difesa individuale.

Coach Bolignano: “si vedono i miglioramenti del collettivo, abbiamo dovuto utilizzare alcuni dei giocatori a tratti per via di piccoli risentimenti muscolari, ma già dal prossimo test speriamo di poter ricevere ulteriori feedback positivi“. Mercoledì prossimo in programma per i neroarancio altro test contro la Vis alle ore 17 al Pentimele.