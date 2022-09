Palermo-Genoa 1-0, la felicità di Bobo Craxi: “che spettacolo il Barbera”. E il figlio rivede Soleri

10 Settembre 2022 13:25

L’esponente socialista ha commentato la bella vittoria di ieri del Palermo, che ha riscattato le sconfitte contro Ascoli e Reggina battendo una delle favorite del torneo con un gol di Brunori

“Passione, calore e allegria. Complimenti ai rosanero per la vittoria e al Genoa per la bella partita disputata. Che bello lo sport e che spettacolo il Renzo Barbera di Palermo”. Così Bobo Craxi, esponente socialista, in occasione della partita del Palermo contro il Genoa. In foto Craxi e il figlio Benedetto, in compagnia dell’attaccante Edoardo Soleri. Soleri ha giocato nella squadra giovanile del FutbolClub di Roma insieme a Benedetto Craxi, entrambi allenati da Roberto Baronio, ex giocatore della nazionale Under 21 e della Reggina.

L’esponente socialista ha commentato la bella vittoria di ieri del Palermo, che ha riscattato le sconfitte contro Ascoli e Reggina battendo una delle favorite del torneo con un gol di Brunori.