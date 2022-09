Ospedale Polistena: riapre il reparto di anestesia e rianimazione

2 Settembre 2022 10:28

L’annuncio del sindaco Tripodi che ringrazia il presidente della Regione Calabria, il Prefetto e l’Asp di Reggio

Una buona notizia per i cittadini che vivono in provincia di Reggio Calabria: all’ospedale di Polistena sono riprese le attività nel reparto di Anestesia / Rianimazione dopo lo stop dello scorso luglio. A comunicarlo è stato il sindaco Michele Tripodi attraverso un video pubblicato sui social e girato con alle spalle la pista dell’elisoccorso. “Finalmente – esulta il primo cittadino – possiamo dare una buona notizia perché, dopo un’estate preoccupata durante la quale abbiamo dovuto intraprendere azioni di protesta per la tutela del diritto alla salute dei cittadini della Piana, finalmente annunciamo la riapertura del reparto di anestesia e rianimazione”.

Per il risultato raggiunto il sindaco Tripodi ringrazia “tutti coloro che si sono impegnati, a cominciare dal Prefetto di Reggio Calabria e al presidente della Regione”. Questa riapertura “è frutto anche di alcuni bandi che sono stati fatti dall’Asp di Reggio Calabria per l’assunzione di personale medico che assicurerà i turni in anestesia e rianimazione, garantendo così la piena funzionalità del reparto. Sono queste risposte concrete per un territorio che ha bisogno di sanità, dobbiamo mantenere sempre alta l’attenzione”.

Il sindaco Michele Tripodi ha poi spiegato che i lavori per il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Ungheresi sono in corso e si augura “possano essere completati a breve, così che anche l’ospedale spoke di Polistena possa finalmente contare su una struttura dignitosa e a norma dei requisiti di legge”. “Si riparte con un settembre positivo rispetto al passato, ma che deve rappresentare un punto di partenza e non di arrivo. La nostra sensibilità è massima, quindi continueremo la nostra battaglia che abbiamo sempre fatto per la difesa della salute dei cittadini”, ha concluso Tripodi.