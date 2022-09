Ospedale Polistena, Pisano: “liste d’attesa per tac e risonanza magnetica lunghe mesi”

30 Settembre 2022 14:54

Liste d’attesa per tac lunghe fino a fine novembre, per una risonanza magnetica si arriva addirittura a dicembre: una situazione insostenibile quella dell’ospedale di Polistena

“Nei mesi scorsi abbiamo attivato una pagina social denominata “Osservatorio Permanente Ospedale Santa Maria degli Ungheresi – Polistena” per monitorare in modo costante e attento le criticità del nosocomio cittadino. Tale iniziativa non può che essere neutrale e tendente a migliorare l’assistenza sanitaria senza avere secondi fini. Ci poniamo indiscutibilmente dalla parte di chi ha bisogno dei servizi ospedalieri e dell’assistenza sanitaria“. È quanto si legge in un comunicato a firma di Francesco Pisano, capogruppo consiliare di “Polistena Futura“.

“Non si punta il dito verso alcuno anzi ringraziamo quanti svolgono il lavoro all’interno dell’Ospedale con passione e abnegazione, non possiamo nascondere, però, le lacune e i disservizi se vogliamo aspirare ad un servizio efficiente. – prosegue Pisano – Nei giorni scorsi abbiamo verificato i tempi di attesa per eseguire una tac e una risonanza magnetica all’Ospedale di Polistena. Le prenotazioni ci rimandano a dicembre per le risonanze magnetiche e a fine novembre per le tac. Tempi brevi? Dipende, consideriamo che per alcuni pazienti questi tempi rappresentano giorni interminabili e carichi d’ansia. Si devono concentrare gli sforzi per ridurre le liste d’attesa finalizzando ogni attività solo ed esclusivamente per raggiungere questo obiettivo. E’ una priorità per tantissime persone per le quali può rappresentare molto, anzi tutto!“.