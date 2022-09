Ricomincia la scuola a Reggio Calabria: il Liceo “Volta” comunica gli orari dei bus da e per l’istituto

12 Settembre 2022 11:58

La scuola sta per ricominciare, anche a Reggio Calabria: il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” comunica il piano trasporti e viabilità

La riapertura è alle porte e le scuole sono alle prese con le misure e le disposizioni organizzative necessarie per un inizio d’anno sereno. Il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” rende noti agli studenti e alla cittadinanza gli orari del servizio trasporti che saranno garantiti dalle ditte Tripodi, Federico, Costa Viola e Atam per l’anno scolastico 2022/2023. Questi accordi sono frutto della Conferenza dei servizi tenutasi il 7 Settembre presso la Presidenza del Liceo, con le ditte dei trasporti che si occupano dei viaggi da e per il Liceo Volta.

“Siamo consapevoli – si legge nella nota della Prof.ssa Anna Maria Borrello, primo collaboratore DS dell’istituto – che è necessario un profondo cambiamento per realizzare la transizione verde ed ecologica del nostro Paese, invitiamo pertanto tutta la comunità scolastica ad adottare comportamenti responsabili e utili al benessere collettivo, utilizzando i servizi che sono stati sensibilmente migliorati. Per rendere più agevole la viabilità e per permettere, a tutti coloro che lo volessero, di utilizzare i mezzi pubblici, rendendo quindi il traffico meno caotico, è stata inoltre individuata un ‘apposita zona parcheggio per i pullman, di fronte all’ingresso del Liceo, così da rendere più sicure le operazioni di carico e scarico degli studenti”. Di seguito i link con tutti gli orari di partenza e di arrivo.

ORARIO PULMANN ZONA NORD

DITTA COSTA VIOLA

Andata

Partenza da Pellegrina – ore 6:10

– ore 6:10 Partenza da Bagnara – ore 6:25

– ore 6:25 Partenza da Scilla – ore 6:45

– ore 6:45 Partenza da Villa San Giovanni – ore 7:05

– ore 7:05 Partenza da Catona – ore 7:15

– ore 7:15 Partenza da Gallico – ore 7:25

– ore 7:25 Partenza da Via Lia – ore 7:35

– ore 7:35 Partenza da Volta – ore 7:45

Ritorno

Partenza da Volta – ore 12:05 – ore 13:05

DITTA ATAM

Andata

Partenza da Catona – ore 7:05

ore 7:05 Partenza da Volta – ore 7:45

Ritorno

Partenza da Volta ore 13:10

ore 13:10 Partenza da Catona ore 13:50

ORARIO PULMANN ZONA SUD

DITTA FEDERICO (il tragitto del pullman avverrà solo sulla S.S. 106)

Andata

Partenza da Bova Marina – ore 6:15

– ore 6:15 Partenza da Condofuri Marina – ore 6:25

– ore 6:25 Partenza da San Lorenzo Marina – ore 6:30

– ore 6:30 Partenza da Melito Porto Salvo – ore 6:50

– ore 6:50 Partenza da Volta – ore 7:45

Ritorno

Partenza da Volta – ore 12:55

– ore 12:55 Partenza da Stazione Reggio Calabria – ore 13:15

– ore 13:15 Partenza da San Lorenzo Marina – ore 14:00

– ore 14:00 Partenza da Condofuri Marina – ore 14:05

– ore 14:05 Partenza da Bova Marina – ore 14:15

Diretto Volta-Melito – Andata

Partenza da Melito Porto Salvo – ore 6:50

– ore 6:50 Partenza da Volta – ore 7:40

Diretto Volta-Melito – Ritorno

Partenza da Volta – ore 13:00

– ore 13:00 Partenza da Melito Porto Salvo – ore 13:50

DITTA TRIPODI

Andata

Partenza da Pellaro – ore 7:15

– ore 7:15 Partenza da Volta – ore 7:45

– ore 7:45 Partenza da Fossato – ore 6:15

– ore 6:15 Partenza da Motta/Lazzaro – ore 6:30

– ore 6:30 Partenza da Volta – ore 7:20

Ritorno

Partenza da Volta – ore 13:00

– ore 13:00 Partenza da Stazione Centrale Reggio Calabria – ore 13:20

– ore 13:20 Partenza da Pellaro – ore 14:00

– ore 14:00 Partenza da Motta/Lazzaro – ore 13:50

– ore 13:50 Partenza da Fossato – ore 14:05

DITTA ATAM

Andata

Partenza da Bocale – ore 7:05

– ore 7:05 Partenza da Pellaro – ore 7:10

– ore 7:10 Partenza da Volta – ore 7:40

Ritorno