Reggio Calabria: l’omaggio della Reggina alla Madonna della Consolazione | FOTO

13 Settembre 2022 19:46

Una delegazione della Reggina, guidata dal Presidente Marcello Cardona, si è recata in visita al Duomo di Reggio Calabria, in occasione del solenne rito dell’incoronazione

Il profondo legame con il territorio ed il reverente omaggio a Santa Maria Madre della Consolazione, Compatrona della città. Nella serata odierna una delegazione della Reggina, guidata dal Presidente Marcello Cardona, si è recata in visita al Duomo di Reggio Calabria, in occasione del solenne rito dell’incoronazione. La delegazione, dopo aver deposto un mazzo di fiori sotto la sacra Effigie raffigurante la Vergine Maria, è stata accolta dall’Arcivescovo della diocesi di Reggio Calabria-Bova, don Fortunato Morrone.

“Oggi abbiamo vissuto momenti tanto commoventi quanto indimenticabili -ha dichiarato il Presidente Marcello Cardona– all’insegna dell’appartenenza e della devozione. Ringrazio l’Arcivescovo per averci accolti, le sue parole rappresentano per la Reggina uno stimolo ed un incoraggiamento. Questa è una società che non si limiterà mai al singolo evento sportivo, ma vuole stare in mezzo alla gente ed essere modello quotidiano di valori concreti”.