Oktoberfest Calabria 2022: presentato il programma con orari, concerti ed eventi in programma

12 Settembre 2022 09:58

Manca una settimana all’Oktoberfest Calabria 2022: presentato il programma con orari, concerti, eventi in programma e menu

Da venerdì 16 settembre a domenica 2 ottobre torna l’OktoberFest Calabria, a lungo atteso a causa dei due anni di stop dovuti alla pandemia. Presso la sala Pertini del BV President Hotel di Rende (CS) la Wisea Eventi ha presentato il programma di questa terza edizione, con orari, concerti, eventi in programma e le specialità del menu bavarese, accompagnato dall’ottima birra Paulaner: la birra tedesca famosa in tutto il mondo, che porta il nome dell’Ordine dei Minimi di Paola. Oltre alla gastronomia tipica di Monaco di Baviera, i 17 giorni dell’OktoberFest Calabria sono anche all’insegna dell’intrattenimento, della musica, dello spettacolo, delle attività per bambini e delle iniziative a sfondo sociale e benefico. A sottolineare l’importanza della kermesse bavarese in Calabria, dove sono attese 250.000 presenze, sono stati l’assessore alle attività produttive di Rende, Domenico Zicarelli, e la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro. L’amministratore rendese ha sottolineato “la forza organizzativa e visionaria del gruppo di imprenditori che da anni creano, attraverso i loro eventi, molte occasioni di sviluppo economico e sociale per il territorio, in un’area che si può intendere ormai a misura metropolitana, rinnovando loro tutta la partecipazione e la collaborazione nel sostenere gli aspetti logistici di una manifestazione così importante e partecipata”.

Anche la Presidente Succurro, nel ribadire “l’importanza di una collaborazione pubblico-privata con chi, come la Wisea Eventi, riesce a offrire attraverso eventi di simile portata un’occasione di promozione e di attrazione turistica, oltre che di conoscenza del grande patrimonio materiale e immateriale di una provincia come quella cosentina”, ha apprezzato l’idea degli organizzatori di portare avanti un percorso di scambio culturale e di flussi tra la regione della Baviera e la Calabria, che vuole concludersi con un gemellaggio tra la città di Rende e quella di Monaco, sede della festa popolare più famosa al mondo, “pronta a sostenere l’azione amministrativa che unirà due popoli e due aree rassomiglianti tra loro per molte aree di interesse”.

Il calendario degli eventi, musicali e non, ancora più arricchito per questa terza edizione dalla presenza di grandi artisti e da tante attività sociali e solidali, grazie alla partecipazioni di tante associazioni calabresi che nell’evento promuoveranno le proprie attività, è stato annunciato dal direttore artistico della manifestazione, Walter Sposato, che ha anche illustrato lo sforzo organizzativo messo in atto per consentire un migliore afflusso in sicurezza alle migliaia di persone attese ogni sera, attraverso l’organizzazione di spostamenti organizzati da tutta la regione, e da molte altre aree extraregionali, con la collaborazione di compagnie di trasporto pubblico e privato.

Sicurezza che verrà garantita anche dalla presenza di un Samaritan Pad 350, defibrillatore di ultima generazione donato dalla DoctorMarket affiliata FIlcaFarma, che fa dell’OktoberFest Calabria un evento cardioprotetto.

Il portavoce del gruppo Wisea Holding, Valerio Caparelli, ha sottolineato l’importanza del sostegno delle centinaia di attività imprenditoriali del territorio che, con le loro sponsorizzazioni, hanno consentito all’organizzazione di comunicare e promuovere l’evento attraverso i principali canali regionali e nazionali. “Ringrazio Ferrovie della Calabria, l’ARSAC Calabria e l’UNPLI per il sostegno concreto alla creazione di uno scambio di iniziative con la Baviera e la città di Monaco“ ha dichiarato l’ideatore del progetto di gemellaggio, che nell’occasione ha coinvolto in modo fattivo e propositivo anche la Provincia di Cosenza.

A confermare l’impegno con Wisea, alla conferenza hanno preso parte con un intervento: il presidente di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro; il direttore generale di ARSAC Calabria, Bruno Maiolo; il presidente di UNPLI Calabria, Filippo Capellupo.

Anche quest’anno l’OktoberFest Calabria prevede l’ingresso gratuito tutti i giorni nel Biergarten e la prenotazione per accedere senza fila nell’accogliente Palatenda, con 3.000 posti a sedere (500 di questi da prenotare nell’area VIP, posta difronte il palco delle esibizioni, ndr), dove si tengono i concerti e il dj set e dove ogni sera si esibisce la band dei Vagabunden, oltre a poter gustare il meglio della tradizione gastronomica bavarese.

L’orario di apertura è previsto alle ore 18.00 (chiusura alle ore 01.00), dal lunedì al venerdì, mentre il sabato la chiusura è prevista alle ore 02.00.

Di domenica, invece, l’apertura è alle ore 11.00, con possibilità di pranzare senza prenotazione, mentre la chiusura serale del Palatenda rimane alle ore 01.00.

Grande attenzione è stata riservata anche alla presentazione del menu, dove la birra e il cibo bavarese restano i protagonisti, soprattutto nell’imponente Palatenda, dov’è possibile assaggiare tutti i piatti tipici, dagli antipasti ai dolci.

Tra le principali specialità proposte rispetto all’ampia scelta, non si potrà non gustare: il tagliere misto di salumi, lo stinco di maiale, il pollo arrosto, le costine, i crauti e le patatine fritte, con tante salse bavaresi in cui inzupparle e, dulcis in fundo, la ricercatissima Foresta Nera. Ovviamente, non mancheranno i Brezel, tipico pane intrecciato bavarese. La birra è disponibile anche nella versione analcolica e per celiaci, così come alcuni prodotti del menu sono dedicati agli intolleranti al glutine.

Da sottolineare che l’evento, come nelle passate edizioni, si caratterizza per l’attenta e scrupolosa attività di sensibilizzazione sul Bere Responsabile.

Per avere maggiori informazioni sul calendario degli artisti e sul menu si consiglia di consultare il sito oktoberfestcalabria.it.