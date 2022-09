Occhiuto: “Amazon e Philip Morris vicini alla Provincia di Reggio, ma con gli attacchi dei Sindaci è come dare perle ai porci” | VIDEO

30 Settembre 2022 21:08

Le parole del Governatore Regionale Roberto Occhiuto ha parlato a Piazza Duomo a Reggio Calabria, nel corso del “comizio di ringraziamento” di Francesco Cannizzaro, rieletto in Parlamento

E’ stato definito un “comizio di ringraziamento” quello che oggi Occhiuto e Cannizzaro hanno voluto regalare alla città di Reggio Calabria dopo la rielezione in Parlamento del deputato reggino. Quest’ultimo, insieme al Presidente della Regione, ha parlato a Piazza Duomo davanti ai reggini. Il Governatore ha annunciato, come già fatto sui social, che due colossi mondiali come Philip Morris e Amazon sono interessati alla zona di Gioia Tauro, per investire nella zona industriale, vicina al Porto. “La Provincia e la città di Reggio possono essere il motore della Calabria – ha detto Occhiuto – Abbiamo fatto un grande investimento per Reggio, con Giusi Princi, la mia bravissima e straordinaria vice presidente. So che per uno di Cosenza è difficile farsi amare da Reggio, ma il mio obiettivo è conquistare la vostra fiducia. Vorrei che al termine del mio mandato, la nuova Amministrazione della città di Reggio, facendo il computo di tutte le cose che avremo fatto per Reggio e Provincia, mi attribuisca la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria”, ha chiesto Occhiuto mettendo il nodo al fazzoletto.

Poi lo stesso ha lanciato più di una frecciata a Comune e Città Metropolitana, con cui non sono mancati gli screzi in questi mesi: “è faticoso provare a fare questo – ha detto Occhiuto – quando leggo ogni giorno sulla stampa attacchi dai Sindaci facente funzioni. A volte mi chiedo per questo: ‘ma chi me la fa fare a parlare con Amazon o Philip Morris per Gioia Tauro? E’ come se dessi le perle ai porci, se guardo al Sindaco di Reggio o al facente funzioni. Considerate queste elezioni politiche come la prova generale e regalate a voi stessi, ma anche al Presidente della Regione, fra qualche mese, un Governo della città e della Città Metropolitana che voglia bene alla Calabria, alla città e alla Provincia di Reggio”, ha chiuso tra gli applausi della folla.