Scoperta di nuovi mondi e vita extraterrestre: domenica a Ricadi l’evento con esperti di astronomia, i dettagli

2 Settembre 2022 16:32

Ospite speciale il Dott. Antonino Brosio, attuale direttore scientifico del parco Astronomico “Luigi Lillo” di Savelli (Crotone). I partecipanti avranno a disposizione dei telescopi per le osservazioni astronomiche

Domenica alle ore 19:00 presso l’incantevole cornice della Biblioteca comunale “A. Arena” di Orsigliadi di Ricadi (Vibo Valentia) si terrà l’evento “Nuovi mondi & altre terre: i Pianeti extrasolari”. Dopo i saluti del sindaco Nicola Tripodi e l’introduzione del Prof. Giuseppe Fiammingo interverrà il Dott. Antonino Brosio, attuale direttore scientifico del parco Astronomico “Luigi Lillo” di Savelli (Crotone) e ricercatore in molteplici progetti scientifici nazionali e internazionali.

Una serata all’insegna della scienza e dell’astronomia in cui si discuterà di Pianeti Extrasolari, di come si scoprono e della vita aliena nell’universo. A conclusione della serata, di fronte la biblioteca, saranno a disposizione i telescopi per le osservazioni astronomiche.