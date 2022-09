Nuovo numero di “Forza Reggina” prima del match contro il Cittadella: “riappropriamoci” | PDF

16 Settembre 2022 10:52

Il numero, dal titolo “Riappropriamoci della Reggina”, racconta l’evidenza – lampante – di una piazza che piano piano si sta riavvicinando alla squadra

Terza gara stagionale interna e terzo numero stagionale di “Forza Reggina”. Lo storico settimanale diretto dal giornalista Antonello Placanica esce alla vigilia del match tra la squadra amaranto, capolista, e il sempre ostico (specie al Granillo) Cittadella, vittorioso nel finale nell’ultimo match contro il Frosinone, prima del match del Tombolato in testa alla classifica insieme proprio alla Reggina e al Brescia, adesso rimaste da sole in vetta.

Il numero, dal titolo “Riappropriamoci della Reggina”, racconta l’evidenza – lampante – di una piazza che piano piano si sta riavvicinando alla squadra. “Il recupero di un rapporto consolidato nel tempo e che aveva raggiunto il culmine nelle prime stagioni di serie A, ma poi si era via via affievolito quando le gestioni societarie avevano evidenziato crepe dovute a comportamenti non propriamente limpidi – si legge nella prima parte – Né l’improvviso ritorno in serie B dopo il fallimento aveva riscaldato l’ambiente amaranto più del dovuto, probabilmente perché aleggiava qualcosa di artefatto. Le presenze che stanno riempiendo il Granillo, e che evidentemente non sono legate soltanto ai risultati, comunque positivi ma di relativo significato dopo così poche giornate, testimoniano proprio la voglia, l’esigenza che la Reggina ritorni ad essere una cosa ‘nostra’”, si legge in un altro spezzone. Qui di seguito il file PDF con il numero completo.