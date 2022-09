Notte di fuoco anche a Messina: incendio si abbatte sulle colline di Torrenova e sfiora l’acquedotto Comunale | FOTO

25 Settembre 2022 10:39

Le fiamme si sono propagate dal pomeriggio di ieri tra contrada Rizzo e il centro di raccolta rifiuti di Piano Stinco, sono ancora in corsa questa mattina le operazioni di spegnimento

Notte difficile quella appena trascorsa in provincia di Messina a causa del vasto incendio che si è propagato ieri pomeriggio nel territorio collinare di Torrenova, tra contrada Rizzo e il centro di raccolta rifiuti di Piano Stinco. Le fiamme non hanno minacciato zone abitate ma si sono propagate nei pressi dell’acquedotto comunale. Se non si sono registrati gravi danni è stato grazie al supporto dei vigili del Fuoco e del gruppo comunale di Protezione civile, coadiuvato dal gruppo di Capo d’Orlando che si è messo a disposizione.

“Grazie al sindaco Ingrilli per la pronta disponibilità, ai vigili del fuoco di Sant’Agata e alla forestale. Ancora stamattina si sta provvedendo a spegnere definitivamente il rogo, adesso che finalmente è stato possibile fare alzare in volo i mezzi antincendio”, scrive in una nota l’amministrazione Comunale per comunicare che il rogo ha proseguito per tutta la notte e la fase di spegnimento è ormai alla conclusione.