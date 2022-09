Danneggiamento Nord Stream, la Nato: “pronti a rispondere agli attacchi”

29 Settembre 2022 14:13

“Tutte le informazioni attualmente disponibili indicano che si tratta del risultato di atti di sabotaggio deliberati, sconsiderati e irresponsabili”: la nota della Nato

La Nato è pronta “a rispondere unita e con determinazione a qualsiasi attacco deliberato contro le infrastrutture critiche degli alleati”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’Alleanza. “Il danneggiamento dei gasdotti Nordstream 1 e Nordstream 2 nelle acque internazionali del Mar Baltico desta profonda preoccupazione: tutte le informazioni attualmente disponibili indicano che si tratta del risultato di atti di sabotaggio deliberati, sconsiderati e irresponsabili”, riferisce ancora nella nota del Consiglio Atlantico, sottoscritta anche da Svezia e Finlandia, alleati entranti.

E secondo quanto annuncia la Guardia Costiera svedese, un totale di quattro perdite di gas (delle quali due all’interno della propria zona economica) sono state scoperte dopo le esplosioni delle linee del gasdotto Nord Stream 1 e 2. Le autorità non sono state in grado di spiegare perché la segnalazione di questa nuova perdita sia avvenuta in ritardo. Ma le due perdite sul lato svedese sono nella stessa zona, è stato spiegato. “La distanza è qualcosa di soggettivo, ma sono vicine”, ha detto Jenny Larsson, funzionario della guardia costiera.