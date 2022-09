Elezioni, gli eletti di Cateno De Luca all’Ars: “sabato iniziativa a Fiumedinisi”

28 Settembre 2022 11:03

Elezioni, gli eletti di Cateno De Luca all’Ars. Alla Camera ed al Senato eletti Gallo e Musolino

Cateno De Luca non molla di un centimetro e, anzi, rilancia la sua azione politica. “La sconfitta brucia, anche perché ho giocato la partita per vincerla, non per partecipare. Altrimenti l’avrei impostata in tutt’altro modo. Abbiamo perso la battaglia, non la guerra. Ora dobbiamo fissare i prossimi obiettivi”, è quanto afferma in un video mattutino l’ex sindaco di Messina. De Luca annuncia un appuntamento sabato nella sua Fiumedinisi: “avremo già un appuntamento importante. Presenteremo i candidati eletti sia all’Arc che in Parlamento”.

I nomi degli eletti

Oltre Cateno De Luca, all’Ars hanno conquistato uno scranno Matteo Sciotto, Giuseppe Lombardo, Ludovico Balsamo, Davide Vasta, Ismaele La Verdera e Salvatore Geraci. A loro vanno aggiunti i due assessori della Giunta comunale di Messina, Francesco Gallo e Dafne Musolino, eletti alla Camera ed al Senato.