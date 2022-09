Nociti nuovo presidente Hospice Reggio Calabria, Brunetti: “segnale continuità”. Ripepi: “doti professionali e umane non comuni”

3 Settembre 2022 15:27

La nomina del dottor Vincenzo Nociti come nuovo presidente dell’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria raccoglie consensi nella politica reggina. Il plauso del sindaco f.f. Brunetti e quello del coordinatore provinciale di Italia al Centro Massimo Ripepi

“L’indicazione del dottor Vincenzo Nociti alla guida della Fondazione Hospice “Via delle Stelle”, è quanto di meglio ci si potesse aspettare per questa importante realtà sanitaria della nostra città. Una scelta azzeccata che va nella direzione della continuità rispetto all’eccellente lavoro compiuto in questi anni dal suo predecessore, il dottor Vincenzo Trapani Lombardo che ha sempre gestito la struttura con grande impegno e dedizione“. E’ quanto afferma il Sindaco f.f. di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, salutando con soddisfazione la nomina del dottor Nociti alla guida dell’Hospice reggino.

“Per l’Hospice – prosegue Brunetti – inizia ora un nuovo capitolo di una storia che parla di grandi valori e di infinita umanità. Un percorso che rende lustro e onore alla nostra città che può contare sulla presenza di un luogo di assistenza e sollievo, in cui la dignità della persona è posta sopra ogni cosa grazie alla straordinaria sensibilità e professionalità che contraddistingue il personale e tutti gli operatori che lavorano all’interno del “Via delle Stelle”. Il neopresidente Nociti – sottolinea Brunetti – saprà certamente farsi interprete e fedele custode di questo importante patrimonio di valori, proseguendo con rinnovata energia il cammino intrapreso dall’Hospice in questi anni, quale presidio di prossimità e conforto a cui i malati e le loro famiglie possono sempre guardare. Al nuovo presidente, dunque – conclude il Sindaco f.f. – rivolgo a nome di tutta l’amministrazione comunale, i più sentiti auguri di buon lavoro, ribandendo la piena vicinanza e il fattivo sostegno del Comune a questa eccellenza cittadina“.

Ripepi: “evidenzia doti professionali e umane non comuni”

“Apprendiamo con soddisfazione, che il nuovo presidente dell’Hospice Via delle stelle è il dott. Enzo Nociti e ci congratuliamo con lui, per avere raccolto con entusiasmo il testimone dal dott. Trapani Lombardo, perché siamo convinti delle sue doti non comuni umane e professionali”.

A dichiararlo è il coordinatore provinciale di Italia al Centro Massimo Ripepi, che mette l’accento sulla recente nomina del dott. Nociti, professionista di spicco nel settore medico ospedaliero.

“Siamo certi, che Nociti proseguirà nella meritoria opera iniziata tanti anni fa in mezzo a mille difficoltà, relativamente ad una struttura di cui la comunità reggina sente il bisogno e che rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per famiglie e degenti; la sensibilità, la competenza e la dedizione del dott. Nociti apporterà ulteriore dignità all’Hospice e ai suoi ospiti così fragili.

La struttura in questione, infatti, – continua Ripepi -, è un pilastro fondamentale e funzionale dell’ambito sanitario di cui si avvale la città. E’ ulteriore dimostrazione che Reggio sa prendersi cura dei suoi malati con competenza e delicatezza, accompagnandoli nei momenti più delicati e complessi. Pertanto ringraziamo Enzo Nociti per aver accettato questo delicato compito e auguriamo a lui e ai suoi collaboratori che già prestano la loro opera con indefesso impegno, di riuscire a perseguire, in continuità, con gli obiettivi dettati dai suoi predecessori“.