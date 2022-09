“No al voto”: al Rione Marconi di Reggio Calabria apparsi volantini di protesta

15 Settembre 2022 14:01

Uno dei quartieri più degradati della città è assediato ormai da anni dall’emergenza spazzatura: “la politica ha trattato gli onesti come dei fessi”

“No al Voto”: è questo il chiaro messaggio apparso su alcuni volantini che sono stati rinvenuti al Rione Marconi, in via Cusmano, zona situata a poche centinaia di metri dal centro di Reggio Calabria. Uno dei quartieri più degradati della città, come si può vedere dalle immagini inserite sui manifesti, è assediato ormai da anni dall’emergenza spazzatura. La pazienza dei residenti ha superato il limite ed un’azione di protesta estrema come quella di non andare a votare potrebbe piede in molte persone.

“Dopo che la politica locale, regionale e nazionale ha iniziato a trattare gli onesti come dei fessi e i disonesti come persone da rispettare, i residenti del quartiere hanno deciso di non andare a votare”, si legge nel volantino rinvenuto questa mattina da alcuni passanti. Le foto in allegato all’articolo.