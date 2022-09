Nibali pronto al ritiro, ma non lascia il ciclismo: “pronto per un grande progetto con una squadra”

1 Settembre 2022 17:06

Vincenzo Nibali pronto al ritiro al termine della stagione in corso, ma lo ‘Squalo’ non lascia il ciclismo: farà parte di un grande progetto sportivo di una squadra

L’ultima Vuelta, l’ultima volta. Vincenzo Nibali si avvicina, una pedalata dopo l’altra al ritiro. Lo ‘Squalo’, in un commovente annuncio nella sua Messina durante il Giro d’Italia, aveva già annunciato le sue intenzione. Non è arrivato in Spagna nelle migliori condizioni, ma Vincenzo non ha la minima intenzione di arrendersi. L’obiettivo è aiutare il capitano Miguel Angel Lopez e magari provare a portarsi a casa anche una tappa per chiudere in bellezza, un ultimo acuto da dedicare ai fan. Occhi puntati alle tappe di montagna dunque, quelle più adatte alle sue caratteristiche.

Nel suo futuro ci sarà comunque il ciclismo, anche una volta sceso definitivamente dal sellino. Una leggenda come Nibali fa gola, da dirigente, a molte squadre. Lo conferma lo stesso “Squalo” ai microfoni del giornale spagnolo “Marca” annunciando l’accordo con una squadra: “il prossimo anno sarò legato a un grande progetto per una squadra di ciclismo“. Nibali è pronto a rimettersi in gioco.