‘Ndrangheta, il prefetto Messina: “a Cosenza fatta luce su oltre 20 anni di attività illegali”

1 Settembre 2022 13:11

Il Direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, Prefetto Francesco Messina, ha commentato l’operazione che ha portato questa mattina ad oltre 200 arresti

La vasta operazione con oltre 200 arresti eseguiti oggi nel cosentino in collaborazione con diverse Forze di Polizia, “ha permesso di fare luce su oltre 20 anni di attività illegali perpetrate nel capoluogo bruzio da diverse organizzazioni criminali”. E’ quanto afferma il Direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, Prefetto Francesco Messina, congratulandosi per l’esito della complessa operazione di polizia giudiziaria che si è svolta in Calabria.

“Operazioni come queste – ha spiegato – possono essere realizzate solo dopo un’accurata e puntuale opera di rafforzamento dei presidi della Polizia di Stato sul territorio interessato. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in particolare, negli ultimi 3 anni ha implementato il potenziale delle squadre mobili operanti nel catanzarese, attraverso interventi mirati, offrendo così alla Dda competente uno strumento operativo duttile e orientato alla realizzazione di un’efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata locale”.

“L’impegno della sola Polizia di Stato ha riguardato l’impiego di circa 600 operatori – coordinati dalla Direzione Centrale Anticrimine – suddivisi tra Servizio Centrale Operativo, Squadra Mobile di Catanzaro, Squadra Mobile di Cosenza oltre a numerose altre Squadre Mobili nazionali, nonché Reparti Prevenzione Crimine di tutta Italia”, ha concluso il Prefetto.