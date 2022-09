‘Ndrangheta, maxi operazione a Cosenza: sequestrati beni dal valore di 72 milioni compresi uno yacht e un aereo

1 Settembre 2022 15:18

Maxi operazione contro la ‘ndrangheta a Cosenza: disarticolati due clan del territorio, uno italiano e l’altro di etnia rom. Sequestro preventivo dei beni per circa 72 milioni di euro

Sono complessivamente 202 le ordinanze di custodia cautelare richieste oggi dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, eseguite nel territorio di Cosenza ed in altre città italiane, e che riguardano persone indagate per i reati di associazione di tipo ndranghetistico, traffico di sostanze stupefacenti, attività di gioco anche d’azzardo e di scommesse, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni e valori. È quanto riporta l’agenzia “Dire”.

L’attività è stata eseguita nel corso di una operazione congiunta delle forze dell’ordine: carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, Squadre mobili delle Questure di Cosenza e Catanzaro e al servizio centrale operativo di Roma, finanzieri del Comando provinciale di Cosenza, del Nucleo di polizia valutaria di Reggio Calabria, Gico del Comando provinciale di Catanzaro e lo Scico di Roma.

L’operazione ha portato al sequestro preventivo di beni per 72 milioni di euro. Si tratta, in particolare, di gravi elementi indiziari circa l’attuale assetto dell’organizzazione criminale di ndrangheta di Cosenza e del suo hinterland, articolata in diversi gruppi organicamente confederati, e tutti riconducibili ad una struttura di vertice, nello specifico riconducibili ai due principali gruppi: un clan degli italiani e un clan di etnia rom. Dei 202 indagati, 139 sono stati destinatari di custodia cautelare in carcere, 50 di arresti domiciliari, 12 di obbligo di dimora, una la misura interdittiva dello svolgimento di attività professionale.

Il sequestro di beni riguarda: 78 fabbricati, tra i quali 5 ville, 44 terreni, per un’estensione complessiva di 26 ettari, in vari Comuni della provincia di Cosenza, 57 quote di partecipazioni in attività produttive e commerciali al dettaglio e all’ingrosso in diversi settori: ristorazione, bar, abbigliamento, produzione energia elettrica, agricoltura, lavanderie e lavanderie industriali, servizi nel settore dello spettacolo, noleggio attrezzature per spettacoli ed eventi, formazione culturale, edile, 39 complessi aziendali, anche di imprese del settore ‘gaming’ ossia scommesse on-line e sale giochi e biliardo, 20 ditte individuali attive nei vari settori delle attività produttive e commerciali, 7 associazioni non riconosciute, impegnate prevalentemente in ambito sportivo/ricreativo, uno yacht, un aeromobile ultraleggero, un natante, 70 autovetture, 7 motoveicoli.