“Nessuno parla di Mezzogiorno”, Musumeci risponde a Fico: “Sicilia quarta per crescita del Pil”. E poi difende Meloni…

7 Settembre 2022 12:51

“Fratelli d’Italia rappresenta questo Mezzogiorno, crede nelle sue potenzialità, sostiene la sua centralità geopolitica nel Mediterraneo”, replica il presidente uscente

“‘Nessuno parla più di Mezzogiorno’, sostiene il presidente Fico mentre lancia a Sud la sfida a Giorgia Meloni. Di che Sud parla il presidente della Camera? Del Sud che vuole essere assoldato con sistemi assistenziali o del Sud che produce e genera ricchezza? La Sicilia è la quarta Regione italiana per crescita del Pil ed è la prima nel Mezzogiorno. Come è la prima per tanti indicatori: la spesa dei fondi sul dissesto idrogeologico o come stazione appaltante di infrastrutture”. E’ quanto scrive sui social Nello Musumeci, presidente uscente della Regione Siciliana. Il governatore, appartenente a Fratelli d’Italia commenta la frase del presidente Fico e pone delle questioni.

“È una Sicilia governata dal centrodestra e che continuerà ad esserlo. È un Sud operoso, che non manda indietro risorse all’Europa e cerca di creare lavoro. Fratelli d’Italia rappresenta questo Mezzogiorno, crede nelle sue potenzialità, sostiene la sua centralità geopolitica nel Mediterraneo”, conclude Musumeci. A proposito di centralità geopolitica nel Mediterraneo, il presidente uscente fa certamente riferimento al Ponte sullo Stretto, infrastruttura cardine all’interno di un complesso sistema logistico che ridarebbe speranze di futuro alla Sicilia, alla Calabria e tutto il Sud in generale.