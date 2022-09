MotoGp, Bagnaia cade a Motegi: Quartararo 8°, vince Miller | CLASSIFICA

25 Settembre 2022 10:06

Jack Miller vince a Motegi davanti a Binder e Martin. Pecco Bagnaia cade all’ultimo giro, Quartararo 8° aumenta il vantaggio in classifica a 18 punti

La Ducati vince ancora, ma per Bagnaia il Gp del Giappone risulta amaro. Pecco cade all’ultimo giro, nel tentativo di forzare la rincorsa su Quartararo e vede materializzarsi un orribile 0 nella casella punti di Motegi. Dopo 4 successi e un secondo posto, il pilota Ducati ferma la sua rimonta verso il titolo. Un peccato, vista l’8ª posizione in cui Quartararo ha concluso la gara. Il pilota Yahama aumenta a 18 punti il gap in classifica. La gara la vince Jack Miller davanti a Binder e Martin. Solo 16° Espargarò che resta a 25 punti dal leader del mondiale. Bastianini chiude in 9° posizione.

La Classifica Piloti

1. Quartararo 219

2. Bagnaia 201

3. Espargaro A. 194

4. Bastianini 170

5. Miller 159

6. B. Binder 148

7. Zarco 138

8. Martin 120

9. Vinales 113

10. Rins 108

11. Oliveira 106

12. Marini 101

13. Bezzecchi 80

14. Mir 77

15. M. Marquez 73

16. P. Espargaro 47

17. Nakagami 46

18. A. Marquez 42

19. Morbidelli 28

20. Di Giannantonio 23

21. Dovizioso 15

22. D. Binder 10

23. Gardner 9

24. Fernandez 8

26. Crutchlow 3

25. Bradl 2

27. Pirro 0

28. Savadori 0

29. Watanabe 0