Mosorrofa, recuperata l’auto precipitata nella scarpata: “miracolo che padre e figlio siano illesi” | FOTO

23 Settembre 2022 13:25

L’augurio dei cittadini: “speriamo che chi di dovere ora prenda provvedimenti e faccia con urgenza i lavori di sistemazione”

Sono state completate questa mattina le operazioni per il recupero della macchina finita nella scarpata ai piedi di Mosorrofa. Intervenuti i Vigili del Fuoco con l’utilizzo di una gru, mentre per favorire i lavori è rimasta chiusa la strada che collega la frazione collinare di Reggio Calabria con il quartiere di San Sperato. A vedere le immagini della Panda si prova una certa impressione: “è un miracolo che padre e figlio siamo illesi. Speriamo che chi di dovere ora prenda provvedimenti e faccia con urgenza i lavori di sistemazione”, è quanto affermano i membri del Comitato di quartiere Mosorrofa.

La pericolosa condizione in cui versa la strada è ormai da mesi, se non da anni, sotto l’attenzione dei residente, che ha continuato incessantemente a sottolineare la pericolosità di tutta la strada San Sperato-Mosorrofa soprattutto nel momento in cui è stato ufficialmente fondato il Comitato di quartiere. Diversi sono stati gli incontri con l’amministrazione Comunale e con il Prefetto di Reggio Calabria tra il maggio e il giugno scorso, “ma da allora nessuna risposta”. “Ora purtroppo è accaduto il fattaccio e, grazie a Dio, non dobbiamo piangere nessuno, ma per quanto tempo ancora la popolazione di Mosorrofa, Cardeto e chiunque percorre quella strada deve correre questo rischio”, è la domanda che si tristamente si pongono, la risposta spetta alle istituzioni.