Tragedia in casa Emma Marrone, il padre muore improvvisamente: “ti amerò per sempre”

5 Settembre 2022 10:26

L’uomo si è spento all’età di 66 anni, era il punto di riferimento per la nota cantante salentina

Notizia shock per la famiglia di Emma Marrone, famosa cantante italiana. E’ morto improvvisamente, all’età di 66 anni, il padre Rosario. Non ci sono notizie ufficiale sulle cause del decesso, ma indiscrezioni rivelano si sia trattato di un infarto fulminante. Nella foto pubblicata sui social per salutarlo, l’uomo imbraccia l’amata chitarra. E’ la passione per la musica che nel corso della vita ha accomunato il papà con la sua figlia. Tra i due c’era un legame molto profondo e in più occasioni si sono esibiti insieme nei locali all’inizio della carriera, sul palco e sono stati ospiti anche in tv. “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”: è quindi il messaggio di accompagnamento scritto dall’artista su Instagram ed al quale tanti personaggi famosi hanno risposto unendosi al dolore della cantante salentina nel giro di poche ore.

A diffondere la notizia anche il Comune di Aradeo (Lecce), dove ha residenza la famiglia Marrone. “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”, scrive il sindaco del paese, Giovanni Mauro, facendosi portavoce con una nota dell’amministrazione comunale.