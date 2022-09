E’ morto Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne: ipotesi suicidio

21 Settembre 2022 12:10

Nonostante fosse uscito dal mondo dello spettacolo e della tv, Manuel Vallicella era rimasto comunque nel cuore degli spettatori e su Instagram era seguito da oltre 460mila persone

E’ morto improvvisamente, all’età di 35 anni, Manuel Achille Vallicella, ex tronista di “Uomini e Donne”. La notizia si apprende dall’amico deejay Enrico Ciriaci. Nel 2016 aveva preso parte al talk in onda su Canale 5 di Maria De Filippi

prima nei panni di corteggiatore (di Ludovica Valli) e poi per un breve periodo, a causa della notorietà che era riuscito a raggiungere, è salito anche sul trono. Questi ultimi anni sono stati sempre molto complicati per lui, non si era infatti riuscito a riprendere dopo la morte dell’adorata mamma nel 2019. “Ciao amico mio, troppo buono per questa maledetta vita. Rip”, è quanto Ciriaci. Mentre secondo quando riporta il sito “Biccy”, Vallicella “si sarebbe tolto la vita”.

Nonostante fosse uscito dal mondo dello spettacolo e della tv, Manuel Vallicella era rimasto comunque nel cuore degli spettatori e su Instagram era seguito da 460mila persone. La sua persona era vista come un esempio di brava persona, aveva eliminato quello stereotipo dell’uomo tatuato che rappresenta una cattiva persona. “Sono sconvolta, sono senza parole – ha scritto Ludovica Valli sui social, dove a seguirla ci sono 1.8 milioni di follower – . Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fai buon viaggio”.

Anche il blogger Amedeo Venza ha dato notizia della morte del giovane con un messaggio su Instagram, dove si legge: “si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole. Rip”.