Cosenza, è morto l’arcivescovo Francesco Nolè

15 Settembre 2022 16:42

Si è spento al Policlinico Gemelli di Rona l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Francesco Nolè, ricoverato dallo scorso 30 agosto

Lutto nel mondo della Chiesa calabrese, in particolar modo per la comunità religiosa cosentina. Si è spento al Policlinico Gemelli di Rona l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Francesco Nolè, ricoverato dallo scorso 30 agosto. “Dopo un periodo di breve ma intensa sofferenza, vissuta con fede retta, speranza certa e perfetta carità ed offerta interamente alla nostra diocesi e a tutte le comunità che ha servito, questo pomeriggio è venuto a mancare il nostro caro Arcivescovo, S.E.R. Mons. Francesco Nolé”, si legge nella nota diffusa dall’Arcidiocesi.

Nei giorni scorsi lo stesso arcivescovo, in una lettera inviata ai presbiteri, aveva reso noto le sue difficoltà di salute registrate nelle precedenti settimane e, su consiglio dei medici, stava continuando un periodo di cura e riposo nella clinica romana. Le condizioni di salute però si sono aggravate sino al decesso di oggi che ha sconvolto la comunità cosentina.

Occhiuto: “cordoglio Giunta regionale per scomparsa arcivescovo Nolè”

“Sono addolorato per la notizia della scomparsa dell’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Francesco Nolè, deceduto a Roma dopo aver combattuto per mesi contro una grave malattia. La Chiesa perde un teologo raffinato, un pastore in permanente servizio dei più deboli, un grande uomo di fede. La Calabria e la città metropolitana di Cosenza-Bisignano in particolare perdono una guida spirituale illuminata, saggia e preziosa. Il sentito cordoglio da parte della Giunta regionale”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.