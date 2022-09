Morti improvvise, Corbelli non molla: “perché tutti tacciono? Draghi e Speranza ci spieghino”

8 Settembre 2022 17:59

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, continua a insistere sul tema delle morti improvvise: la lunga nota

“Le morti improvvise sono una tragedia immane e, purtroppo, infinita, che tutti continuano ad ignorare e che, quasi, da solo, da un anno e mezzo (da fine marzo 2021), vado denunciando (come la rete documenta)! Perché tutti tacciono? Perché non si danno delle risposte? Perché non si spiega quello che sta accadendo? Perché non si interviene per cercare di prevenire e fermare questa strage di innocenti? Le persone (tanti i ragazzi, giovani e sani!) continuano a morire, dovunque, in modo spaventoso! Quella che sta finendo è stata un’estate di sangue, con centinaia di decessi fulminei e inspiegabili! Negli ultimi giorni, tra le decine di altri casi, un altro giovanissimo medico 27enne (appena uscito dall’ambulatorio e trovato morto in macchina, con lo sportello aperto), un ragazzo 23enne, un 24enne, un 17enne, un altro ragazzino 14enne e un giovane 26enne (crollati, questi ultimi due, di colpo su un campetto di calcio), ancora un carabiniere di 54 anni (morto in caserma), un altro commissario di polizia, un avvocato…! Si può morire così? Si può continuare a tacere di fronte a questa catastrofe?”. E’ quanto afferma, in una nota, il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli.

Che si dice “profondamente colpito da quanto continua ad accadere, nell’indifferenza pressoché generale del Governo, delle Istituzioni, dei partiti e dei media mainstream, tv, radio e giornali (gli stessi che hanno per oltre un anno massacrato, discriminato e ghettizzato, buttandoli in mezzo ad una strada e isolandoli dal contesto sociale, milioni i italiani che hanno scelto di non farsi inoculare un siero sperimentale)”! “Le morti improvvise sono oggi la vera, drammatica emergenza nazionale che si continua ad ignorare cercando di nasconderla, perché probabilmente si teme, da parte del Governo, dei partiti che lo sostengono, dei media a loro asserviti e dei cosiddetti esperti che possano venire fuori delle verità sconvolgenti, proprio alla vigilia delle Elezioni Politiche”, prosegue Corbelli. “E’ stata, quella che sta finendo, una estate terribile, di sangue, che continua anche in questi primi giorni di settembre e nelle ultime ore, con decine di altri tragici casi. Negli ultimi tre mesi (da giugno ad oggi) sono state diverse centinaia i decessi, fulminei e inspiegabili. Almeno di quelli di cui si riesce ad avere notizia”.

“Ma il dato reale è un numero sicuramente assai maggiore, imprecisato e assolutamente impressionante. E’ una tragedia che non ha precedenti nella storia (non solo recente) del nostro Paese, oltre che per i numeri, per l’età (sono soprattutto giovani), lo stato di salute (tutti sani e senza alcuna malattia pregressa) e le modalità, dei decessi e dei ritrovamenti dei corpi, privi di vita, che vengono scoperti dovunque, spesso dopo giorni e quasi per caso. E’ qualcosa di agghiacciante. I corpi vengono trovati (anche a distanza di giorni) dai familiari e/o dai soccorritori nelle case, per strada, sulle autostrade, nelle macchine (anche davanti la propria abitazione), accanto a bici e moto a terra, nei locali, negli studi professionali, nei luoghi di lavoro, sulle spiagge, in montagna, nei parcheggi, nei boschi… dovunque, da colleghi, amici e, tante volte, anche passanti! Ogni giorno, nel silenzio sempre più assordante, si continuano a raccogliere e seppellire corpi di poveri, sfortunati adolescenti, ragazzi, giovani, adulti, uomini e donne, medici, primari, infermieri, tecnici di laboratorio, poliziotti, carabinieri, finanzieri, giudici, cancellieri, ispettori, guardie carcerarie e costiere, insegnanti, presidi, scrittori/ce, politici, giornalisti, attori, imprenditori, turisti, bagnanti, escursionisti, sportivi, giovanissime mamme, giovani padri, operai, pensionati… !

“E’ lungo e sterminato il drammatico elenco dei morti di questi ultimi mesi. Speranza, Draghi, Iss, ex Cts dicano (e dimostrino, se sono in grado di farlo!) per tranquillizzare il Paese che queste morti improvvise non sono correlabili con la vaccinazione, che le miocarditi, le pericarditi fulminanti (nei giovani, in particolare) non dipendono dal siero, che tutte le migliaia di persone colpite da gravi reazioni avverse non sono la conseguenza della puntura. Smentiscano i tantissimi studi scientifici internazionali che affermano invece cose diverse. Dicano e dimostrino che in passato ci sono sempre state tutte questi morti improvvise, soprattutto di persone giovani e sane, e queste migliaia di reazioni avverse! Indichino un anno, (basta anche uno solo!), che ha fatto registrare questa stessa serie impressionante di morti improvvise! Hanno, Governo, tecnici e tutti i noti tele virologi, che hanno imperversato in questi due anni e mezzo in tv e su tutti i media, il dovere di dare delle risposte e la stessa stampa, allineata e corresponsabile, di non più tacere!”

“Come si può, del resto, con quale coraggio e quale dignità, continuare ad ignorare quello che, di tragico, succede ogni giorno? Non è possibile, accettabile e non è umano far finta di non vedere la catastrofe che si continua a consumare nel nostro Paese, nel silenzio assoluto, tranne pochissimi, coraggiosi media. Non si può più assistere passivamente alle scene strazianti di centinaia di famiglie che vedono collassare all’improvviso, davanti ai propri occhi, dei loro congiunti, senza una ragione e senza poter fare nulla per cercare di salvarli! Bisogna intervenire e fare di tutto per tentare di fermare questa strage, che sta devastando, purtroppo irrimediabilmente, la vita di migliaia di famiglie in Italia e nel mondo! Questo è quello che Diritti Civili chiede e solo per questo continuo, ogni giorno, a lottare! Purtroppo in solitudine e pagando, per questa battaglia di verità, libertà e giustizia, anche un prezzo alto e assurdo!”.