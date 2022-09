Morti Bruno Arena e Bruno Bolchi, il commosso ricordo dell’artista reggino Gigi Miseferi

28 Settembre 2022 15:42

Il messaggio di cordoglio di Gigi Miseferi per la morte di Bruno Arena del duo dei “Fichi d’India” e Bruno Bolchi icona del calcio

“Oggi il mio cuore è doppiamente BRUNO! Per la perdita di due Personaggi dei quali conserverò sempre un caro ricordo! Bruno Arena del Duo “Fichi d’India”, mio Collega, Persona garbata e bravissimo Artista, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente quando nel 1996 io e Giacomo abbiamo preso parte per diverse puntate ad “Aria Fresca”, in onda su Videomusic e Telemontecarlo, registrata da “La Bussola” di Viareggio. Un abbraccio a Max Cavallari, di cui comprendo perfettamente il suo stato d’animo. Bruno Bolchi, icona del Calcio anche per essere stato la prima storica “Figurina Panini” con la maglia dell’Inter. “Signor Allenatore” e “Traghettatore Amaranto” che mi ha regalato un sogno, facendo approdare la Reggina per la prima volta in Serie A. Due Pensieri fin Lassù!”. E’ questo il post pubblicato su facebook dall’artista reggino Gigi Miseferi che esprime il proprio cordoglio per la morte di Bruno Arena del duo dei “Fichi d’India” e di Bruno Bolchi icona del calcio.

.