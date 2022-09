Morte moglie mister Liverani, anche la Reggina si unisce al dolore: “non ci sono parole”

21 Settembre 2022 10:32

Gran parte del mondo calcistico si è unito al dolore del tecnico del Cagliari Fabio Liverani per la morte della moglie. Tra questi c’è anche la Reggina

Mondo del calcio scosso ieri da una tragica notizia: l’attuale allenatore del Cagliari Fabio Liverani, ex tecnico di Lecce e Cagliari ed ex centrocampista con un importante passato in Serie A, ha perso la moglie, Federica. E’ stato il club salentino a renderlo noto attraverso una breve nota di vicinanza, ma ben presto gran parte del mondo calcistico si è unito al dolore.

Tra questi c’è anche la Reggina: “Di fronte alla scomparsa di una moglie e di una madre, non ci sono parole che possano descrivere il dolore. La Reggina si stringe con profonda commozione a Fabio Liverani e ai figli, Mattia e Lucrezia, colpiti dalla perdita della loro amata Federica”, si legge in una nota della società amaranto.