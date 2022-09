Messina: cordoglio della sezione provinciale AISM per la morte di Ippolita Lo Scalzo

15 Settembre 2022 15:09

Donna molto stimata, fu vice presidente nazionale dal 2001 al 2011

La Sezione Provinciale di Messina dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla si stringe al dolore per la perdita di Ippolita Lo Scalzo, ex vice presidente nazionale dal 2001 al 2011. Donna stimata per le grandi doti umane e l’impegno dedicato quotidianamente a sostegno del pieno inserimento nella vita sociale delle persone con questa malattia, sia nel periodo in cui rivestiva l’importante carica, che successivamente da normale cittadina. Di seguito il ricordo di Angelo La Via, presidente del Coordinamento Regionale Sicilia:

“Non c’è nulla che possa sostituire l’assenza di una persona a noi cara, ancor di più se è l’architrave storica di una sfida quotidiana e l’esempio di abnegazione ad un impegno civico per la vita. Nella tristezza di questo momento bisogna tenere duro e sopportare, come Lei ha fatto nelle sue sfide quotidiane. Solo avendo sempre presente la Sua grinta e la Sua determinazione possiamo essere giusti testimoni del vero esempio che Ippolita Lo Scalzo lascia a Tutti noi come patrimonio Associativo. Sarei falso a non dire che ho faticato per apprezzarla, che da Lei ho ricevuto tante le bastonate. Ma ci pensavo tanto e trovavo uno stimolo da fare mio. E ciò mi ha fatto capire il Suo vero valore aggiunto: di donna, di madre e di Responsabile Associativo. Grazie Ippolita, buon viaggio. So che dove sarai, farai rumore e noi lo sentiremo sempre, ovunque saremo”.