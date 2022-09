Montalto Uffugo, VI Congresso Uil Fpl Calabria: “la parola d’ordine è stata ‘rinnovamento'”

11 Settembre 2022 15:59

VI Congresso Regionale Uil Fpl Calabria, a Montalto Uffugo: “evviva il Rinnovamento”

Il 5 Settembre 2022 si è svolto a Montalto Uffugo (CS) alla presenza, tra gli altri, dei Segretari Nazionale e Organizzativo della Uil Fpl Michelangelo Librandi e Daniele Ilari nonché del Segretario Generale della Uil Calabria Santo Biondo e del Segretario Uil della provincia di Cosenza Paolo Cretella, il VI Congresso Regionale della Uil Fpl Calabria. La parola d’ordine è stata RINNOVAMENTO.

In sintesi, dopo gli ingressi rigidamente regolati da 2 ottimi vigilantes e i ringraziamenti di apertura, anche a qualche candidata alle elezioni politiche del prossimo 25 Settembre, (apparsi per la verità ad alcuni fuori luogo), a conclusione della giornata Antonio Bartoletti, figlio del Segretario Generale uscente Elio Bartoletti (già Segretario territoriale di Cosenza), a seguito di votazione e con ampio consenso, prende il posto del padre come Segretario Generale Regionale della Uil Fpl Calabria. La figlia di Nuccio Azzarà, Segretario confederale Uil di Reggio Calabria e già componente della Segreteria Regionale della Fpl, sale sul gradino di coordinatore Uil Fpl di Reggio Calabria. Conferme alla guida dei territori: per Cosenza Susanna De Marco (che ha rinunciato a guidare la Segreteria regionale a favore di Antonio Bartoletti), per Catanzaro il già subcommissario Bruno Ruberto e per Crotone Gaetano Papaleo (ex segretario territoriale) diventano Coordinatori.

Istituite, nell’ambito della Segreteria della Uil Fpl Regionalizzata, le NUOVE figure di esperto Senior: Elio Bartoletti esperto Senior per la segreteria Regionale (potrà affiancare il figlio), Domenico Pafumi (già segretario territoriale a Vibo Valentia e Segretario organizzativo della Uil Fpl Calabria) esperto Senior a Vibo Valentia, Nicola Simone (già Segretario provinciale di Reggio Calabria) individuato esperto Senior per il territorio di Reggio Calabria e Francesco Ierardi (già Segretario Regionale Fpl) sarà esperto Senior a Crotone. Il coordinatore RSU Michele Rigoli e i componenti della RSU della Regione Calabria, di diverso avviso rispetto ai vertici del Sindacato, hanno puntato sulla competenza, esperienza e autorevolezza, contrapponendo con una mozione (poco gradita), la candidatura del cinquantaquattrenne Dirigente Walter Bloise (che uscirà sconfitto dalle votazioni) a quella del figlio del Segretario Generale uscente. Con il taglio della torta (la cui foto si allega) si è conclusa la Festa, nella convinzione che quanto accaduto in Calabria potrebbe rappresentare, nei prossimi Congressi, certamente un modello per la Uil Fpl di tutta Italia. Evviva il Rinnovamento, evviva la Uil Fpl.