Modena-Reggina: Saladini visita il museo Ferrari

30 Settembre 2022 17:53

Per il patron amaranto è un luogo di grande ispirazione: “ho voluto visitare il Museo dedicato al suo fondatore Enzo Ferrari: un uomo di visione che ha saputo rendere solido e celebre il suo marchio nel mondo”

Aspettando il match di domani il patron della Reggina, Felice Saladini, insieme alla squadra del Modena F.C., omaggia il mito imprenditoriale e sportivo della Ferrari. Lo afferma il numero uno amaranto che ha pubblicato le foto sui social a testimonianza di quanto avvenuto. Insomma, un pomeriggio speso per ammirare un luogo dedicato ai motori, in attesa di vedere tornare il pallone a rotolare sul prato verde dopo due settimane di stop a causa delle gare delle Nazionali.

“Ho voluto visitare il Museo dedicato al suo fondatore Enzo Ferrari: un uomo di visione che ha saputo rendere solido e celebre il suo marchio nel mondo. In queste sale si respira passione, competizione, eleganza. Tradizione e tecnologia si completano alla perfezione. Per me un luogo di grande ispirazione”, ha scritto Saladini.