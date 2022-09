Modena-Reggina, la probabile formazione amaranto: i dubbi di Inzaghi, che stavolta cambia | GRAFICA

30 Settembre 2022 12:42

Le possibili scelte del tecnico amaranto Pippo Inzaghi in vista di Modena-Reggina di domani: probabile qualche cambio

Stesso undici per quattro partite (ad eccezione di Pisa con Camporese per Cionek, squalificato), ma questa volta, probabilmente, mister Inzaghi cambia. L’impressione è che domani a Modena l’allenatore della Reggina non confermi la stessa formazione che dopo Terni, dal Sudtirol in poi, aveva sempre mantenuto, al netto delle necessità di cui sopra. L’ex bomber lo ha dichiarato ieri in conferenza stampa: “l’unico dubbio è Rivas, che rivedrò stasera (ieri, ndr) e valuterò, ma c’è Cicerelli pronto. E poi anche Hernani si è allenato bene, è l’altro dubbio”. Il tecnico, in queste due settimane, si è allenato proprio senza Rivas e Fabbian, impegnati con le Nazionali. Ma se il giovane scuola Inter era in Italia ed è rientrato prima, l’honduregno si è aggiunto ai compagni a Modena dopo il viaggio oltreoceano. Conoscendo ormai Inzaghi, che vuole sempre tutti al massimo della condizione (soprattutto in mediana), è facile ipotizzare che possa far riposare i due, lasciandoli inizialmente in panchina, in luogo di chi giocherà al loro posto, che in qualsiasi squadra di Serie B (e forse anche in qualcuna di A) sarebbe titolare. Questo, a dimostrazione della profondità e della forza della rosa amaranto, dato non per niente spesso sottolineato dallo stesso allenatore.

E così, tra le possibili scelte, c’è Hernani al posto di Fabbian, con Crisetig e Majer a completare il reparto, e Cicerelli a sinistra, con Canotto e Menez confermatissimi davanti. Forse meno gamba e inserimenti, ma più tecnica, con questi ultimi due elementi tra i calciatori più tecnici dell’intera rosa. La curiosità, anche se qualche uomo cambia, è sull’atteggiamento, sempre incerto quando si torna a giocare dopo la sosta. Ed è quello che ha sottolineato Inzaghi. La pausa ha fatto bene dal punto di vista fisico, ma ha spezzato un momento straordinario per la squadra amaranto, che conta già da domani di riprendere in casa di una squadra in difficoltà ma dal tasso tecnico molto importante. Di seguito la grafica con la probabile formazione.