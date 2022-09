Modena-Reggina, atteso il “muro amaranto” anche in Emilia: i prezzi dei biglietti per il settore ospiti

22 Settembre 2022 13:09

Info e prezzi dei biglietti per il settore ospiti dello stadio “Braglia” in occasione di Modena-Reggina di sabato prossimo, 1 ottobre

Il calcio “dei club” si ferma per far spazio alle Nazionali. La Reggina ha ripreso ad allenarsi ieri al Sant’Agata, dopo qualche giorno di riposo, ma non tornerà a giocare in questo weekend bensì nel prossimo, quando andrà a Modena per provare a riprendere il cammino da dove l’aveva interrotto, da una vittoria. Il neo promosso club canarino è tornato in cadetteria a qualche anno di distanza grazie all’esperto Tesser, ma al momento ha trovato qualche difficoltà.

Anche per il match di sabato prossimo, al Braglia, si attende l’ormai consueto “muro amaranto”, anche per la presenza di diversi reggini in Emilia o nelle zone limitrofe. A tal proposito il Modena, attraverso i canali ufficiali, ha informato circa la prevendita della gara, con un passaggio anche sul settore ospiti: “la vendita dei biglietti per il settore ospiti (CURVA OSPITI) prenderà il via venerdì 23 settembre alle ore 10:00 e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara – si legge – I tagliandi sono acquistabili online sul sito https://modenacalcio.vivaticket.it/ e presso i punti vendita Vivaticket; l’elenco dei punti vendita è disponibile cliccando su questo link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv. Il prezzo del biglietto è di € 15 + commissioni di servizio. Non sono previste riduzioni”.