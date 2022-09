Modena-Reggina, che boom! I tifosi amaranto invaderanno il Braglia: grandi numeri dopo poche ore

23 Settembre 2022 18:03

Ci si aspettava una buona presenza, ma non con tali ritmi. Che la Reggina al “Braglia” non rimanesse sola, era già abbastanza evidente, ma a questo punto è anche riduttivo affermarlo, almeno con toni “normali”. E’ infatti da enfatizzare il numero attuale, e manca ancora una settimana, di tifosi amaranto presenti a Modena sabato prossimo. La squadra capolista capeggiata da Inzaghi, dopo il tris al Cittadella e il weekend di sosta, vorrà riprendere il percorso vincente dall’Emilia, quella stessa Emilia in cui ci sono tanti reggini e quella stessa Emilia confinante con altrettante regioni ricche di cuori amaranto.

E così sabato, alle ore 14, l’obiettivo è riempire il già capiente settore ospiti del “Braglia” (circa 3 mila posti): al momento in cui scriviamo sono già poco più di 500 i biglietti venduti nel settore ospiti. E pensare che la prevendita è stata aperta solo qualche ora fa, alle 10 di questa mattina. In 8 ore, praticamente, oltre 500 biglietti. In 8 ore, quasi raggiunto il numero dei tifosi presenti a Pisa, che era stato di 600. Quel 600 che verrà ovviamente superato nel giro di qualche giorno. E con una settimana di tempo, ora, aumenta la curiosità per capire quanti tifosi della Reggina saranno presenti a Modena.