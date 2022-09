Modena-Reggina, i convocati di Inzaghi: sempre fuori in 4

29 Settembre 2022 20:19

Restano fuori, oltre ai soliti Galabinov e Obi (rientra a breve), anche Dutu e Agostinelli. Ci sono invece i reduci dalle Nazionali Fabbian e Rivas

La Reggina è già in viaggio verso Modena. La squadra amaranto, di scena sabato al “Braglia”, è partita nella giornata odierna, atterrando a Milano Linate e dirigendosi poi in pullman verso la città emiliana. Inzaghi ha così già scelto la sua lista dei convocati, che sono 24. Restano fuori, oltre ai soliti Galabinov e Obi (rientra a breve), anche Dutu e Agostinelli. Ci sono invece i reduci dalle Nazionali Fabbian e Rivas, quest’ultimo che raggiunge la squadra direttamente in Emilia. Ecco di seguito la lista dei convocati.

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Santander.

Indisponibili: Agostinelli, Dutu, Galabinov, Obi.