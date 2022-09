Invasione amaranto a Modena, la Reggina consiglia: “ecco come raggiungere lo stadio Braglia”

30 Settembre 2022 12:00

Tutto pronto per Modena-Reggina di domani: il percorso consigliato dal club amaranto ai tifosi che si recheranno al “Braglia”

Febbre amaranto in vista di Modena-Reggina di domani. Saranno circa 2 mila i tifosi che giungeranno da Reggio Calabria, dall’Emilia stessa o dalle Regioni limitrofe, rappresentando difatti un record almeno degli ultimi 10 anni, come scritto in altra pagina. Per questo c’è bisogno anche di seguire specifiche indicazioni per raggiungere lo stadio, come consigliato anche dalla stessa Reggina tramite il sito ufficiale.

“In occasione della gara Modena-Reggina, in programma sabato 1 ottobre alle ore 14:00, si comunica ai tifosi amaranto che si recheranno allo stadio “Alberto Braglia” di Modena – si legge – che l’impianto sportivo potrà essere raggiunto esclusivamente percorrendo l’uscita dell’autostrada A1 casello di MODENA NORD. Proseguire per entrare in tangenziale in direzione Bologna. Proseguire sino all’uscita nr 8. Svoltare all’uscita 8 e, tenendo la destra, immettersi su viale Finzi. Proseguire e rimanere su viale Finzi fino alla terza rotonda. Svoltare a sx (3ª uscita della rotonda) e immettersi su via Canaletto Sud. Proseguire sino alla rotonda e alla seconda uscita immettersi su cavalcavia Mazzoni. Alla rotonda seguente prendere la prima a destra e immettersi su viale Crispi. Utilizzare qualsiasi corsia per poter poi tenere la sinistra e svoltare su viale Monte Kosica. Proseguire sino alla rotonda successiva. Troverete le transenne sulla destra, alla prima uscita. Chiedere autorizzazione all’accesso a viale Montecuccoli dove è presente l’ingresso del settore ospiti, fornendo titolo di accesso allo stadio. Di seguito pubblichiamo l’itinerario di Google Maps che dovrà essere seguito per arrivare in tutta sicurezza allo stadio. Si raccomanda di attenersi a quanto indicato dalle autorità preposte. Da Casello di Modena Nord a viale Montecuccoli (ingresso ospiti): CLICCA QUI“.