Modena-Reggina, è febbre amaranto: superata quota mille tifosi, si va verso il sold out

24 Settembre 2022 21:55

Vicinissimo il sold out, a questi ritmi, per la presenza dei tifosi della Reggina al Braglia di Modena sabato prossimo

Ieri oltre 500? E oggi molto oltre i mille! E’ questo tutto lo spettacolo dei tifosi amaranto che saranno presenti sabato prossimo al Braglia di Modena. Avevano stupito i numeri della prevendita di ieri, giorno di apertura. Oggi, in pratica, stessa percentuale e stessi ritmi, per un totale di quasi 1.200 biglietti venduti. E siamo solo al secondo giorno, con una settimana ancora disponibile.

L’impressione, però, è che a sabato non ci si arrivi. Anzi, a questi ritmi già domani i tagliandi potrebbero essere polverizzati. Al netto degli oltre 3 mila posti disponibili nel settore ospiti dell’impianto emiliano, infatti, i biglietti disponibili sono solo 1.600, ovvero altri 400 circa per il sold out. Sold out che è dunque abbastanza vicino e, a questo punto, scontato.