3 Settembre 2022 09:05

Miss Italia Calabria, tutto pronto per la finalissima del 9 settembre a Cosenza. Special Guest: Silvia Mezzanotte

Con emozione e gratitudine, Miss Italia Calabria si appresta a concludere un’altra stagione che l’ha vista protagonista di numerosi appuntamenti. Manca poco per la Finalissima Regionale che si terrà il 9 settembre presso le Gradinate di Via Calabria a Cosenza, nel salotto bene della città, dove sarà eletta Miss Calabria 2022. “Siamo orgogliosi di aver condotto una stagione entusiasmante ricca di numerosi appuntamenti che ci ha visti protagonisti in tantissimi territori calabresi. Abbiamo cercato di dare un contributo importante con la nostra mission che è da sempre quella della valorizzazione dei territori che ci hanno ospitato, degli artisti che si sono esibiti e delle bellezze che hanno sfilato sui nostri palchi. Abbiamo inoltre richiamato tradizioni identitarie rappresentative delle singole località fra le quali i 50 anni della scoperta dei bronzi a Riace, la festa del pane a Cerchiara di Calabria, la Festa del mare a San Lucido, i festeggiamenti di San Francesco di Paola a Fuscaldo e tanti altri. Grazie alle Amministrazioni e alle location che ci hanno ospitato e ai partner che ci hanno accompagnato durante il tour: Carlomagno Srl, La Brick, Luigi Porco Rappresentanze, Laundry INN, Ottica Caruso, AutoTu, Gruppo Citrigno, Qual’italy di Vincenzo Serra, Beauty Blonde Parrucchieri di Roberto Vitaro e Doctor Glass di Alfredo Miranda (anche alla Finalissima 2022)», commentano gli Agenti Regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency.

Sarà un appuntamento ricco di novità all’insegna della bellezza. A cominciare dalla madrina della serata Rachele Risaliti Miss Italia 2016: modella, attrice e Imprenditrice; Special Guest Silvia Mezzanotte dei Matia Bazar che con la sua magnifica voce impreziosirà l’evento tra ricordi e nostalgia; Jey Lillo, con il suo Mentalist Live Show. Durante il corso della serata si alterneranno Musica, Moda, Spettacolo e Cultura con sfilate, dolci note al piano, l’esibizione di giocolieri e artisti di strada e con la consegna del premio #lacalabriachevince. Alla conduzione il Direttore Artistico della manifestazione Linda Suriano, Larissa Volpentesta e Andrea De Iacovo, con la partecipazione del corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro. Un ringraziamento doveroso e imprescindibile va ai partner che hanno contribuito alla realizzazione di questo grande Evento finale: Malizia, Scintille Montesanto (Top Sponsor), Egea Global Service, Labfurs Pellicceria Di Maro, Lara Boutique, Serafino Mazzei Arredamenti (Official Sponsor). Grazie anche al Comune di Cosenza per il patrocinio. Appuntamento dunque alla Finalissima, per una serata che ci auguriamo possa essere divertente per il pubblico, che possa eleggere una splendida Miss Calabria e perché no, che possa regalarci un sogno atteso da 8 anni.