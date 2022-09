Da Reggio Calabria al sogno Miss Italia 2022: Vanessa Foti rappresenterà la Calabria

19 Settembre 2022 15:08

La reggina Vanessa Foti rappresenterà la Regione Calabria alla finale di Miss Italia 2022

Tutto pronto per la finalissima di Miss Italia 2022. Dal 16 al 18 settembre si sono tenute a Fano le pre-finali della kermesse di bellezza più famosa d’Italia, dalle quali sono venuti fuori i nomi delle 21 prescelte che si giocheranno la fascia di reginetta. Le miss hanno sfilato in corteo per il centro storico della città, alle spalle di Zeudi di Palma, vincitrice dell’edizione 2021. In testa le ragazze che rappresentano le Marche, doveroso omaggio alla Regione piegata dai recenti fatti di cronaca legati ai catastrofici eventi naturali degli ultimi giorni. Le ragazze hanno anche osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione.

A rappresentare la Calabria ci sarà Vanessa Foti, 18enne reggina classificatasi davanti a Noemi Casella e Zari Mastruzzo. Vanessa Foti, già Miss Città di Corigliano-Rossano 2022 e Miss Cinema Calabria, frequenta l’istituto tecnico economico indirizzo turistico, studia recitazione e sogna di affermarsi, un domani, nel mondo del cinema e della moda.