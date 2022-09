Miss Italia 2022, Anita Lucenti da Modica rappresenterà la Sicilia: “mamma mia, chi bieddu!”

19 Settembre 2022 15:58

Anita Lucenti, 19 anni, da Modica, sarà la miss che rappresenterà la Sicilia nella finale Miss Italia 2022

La Sicilia ha una grande tradizione legata a Miss Italia: da Francesca Chillemi (2003) a Miriam Leone (2008), passando per Giusy Buscemi (2012) e la più recente Clarissa Marchese (2014). A 8 anni di distanza dall’ultima volta, toccherà alla giovane Anita Lucenti riportare la fascia sull’isola. La giovane 19enne di Modica è stata scelta, infatti, per rappresentare la Sicilia alla finale di Miss Italia 2022. Anita Lucenti è stata selezionata alle prefinali di Fano, concorso nel quale ha convinto la giuria tecnica presieduta dalla giornalista Maria Giovanna Maglie. Alle sue spalle si sono classificate Anastasia Pellegrino e Alice Carbonaro.

“Mamma mia, chi bieddu!“, ha esclamato Anita alla richiesta del conduttore di pronunciare una frase in siciliano. La miss ha poi aggiunto: “sono contentissima, non me l’aspettavo. Ringrazio la Regione Marche per l’ospitalità, Miss Italia per l’opportunità, la mia famiglia e tutti quelli che mi hanno votato. La Sicilia è sole, emozioni, calore. È bella, vi consiglio di andare“.