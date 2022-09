Milazzo: domani seduta urgente del Consiglio comunale

28 Settembre 2022 19:54

Milazzo: domani seduta urgente del Consiglio. Il 3 si torna in Aula in sessione ordinaria

Nell’aula consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” i consiglieri comunali si ritroveranno in adunanza urgente, domani sera – giovedì 29 settembre – alle ore 19,30 per trattare il seguente argomento: “Bilancio consolidato esercizio 2021- Assenza obbligo di adozione del bilancio consolidato ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D. Lgs. 118/2021”. Il presidente Alessandro Oliva ha inoltre diramato invito di convocazione per una adunanza ordinaria per il 3 ottobre con la trattazione di 3 punti all’ordine del giorno, di seguito alla lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute.

Il consiglio dovrà riconoscere la spesa per l’esecuzione di lavori straordinari relativi alla riattivazione dell’impianto di sollevamento di via “Grotta Polifemo”; votare una mozione presentata da Massimo Bagli ed altri 4 consiglieri all’oggetto: “Little Free Library – Prendi un libro, riporta un libro” e infine discutere un’interrogazione sulla “Riapertura del teatro Trifiletti”, su richiesta di Antonio Foti.