Meteo, torna lo scirocco sullo Stretto: vento, piogge e qualche temporale tra Domenica e Lunedì

24 Settembre 2022 13:44

Meteo, dopo il freddo anomalo degli ultimi giorni nello Stretto di Messina torna lo scirocco: forte vento e instabilità

Torna lo scirocco nello Stretto di Messina proprio in concomitanza con le elezioni politiche di domani. Dopo il freddo anomalo degli ultimi giorni, che ha fatto crollare le temperature minime fino a +16°C a Reggio Calabria e Messina sia oggi che ieri mattina all’alba con valori tipici di metà novembre per due giorni consecutivi, oggi si sta già alzando lo scirocco che si rinforzerà nei prossimi giorni portando un carico di umidità e instabilità tra Calabria meridionale e Sicilia orientale, tanto che avremo anche qualche pioggia e temporale già domenica, ma poi in modo più intenso lunedì. I fenomeni di maltempo saranno più rilevanti nella fascia jonica delle province di Reggio e Messina e nell’area meridionale dello Stretto.

Il maltempo colpirà in modo molto più violento altre zone del Centro/Sud e soprattutto il Lazio e la Campania dove tra domenica e lunedì avremo pesanti alluvioni. Nello Stretto la situazione sarà fortunatamente più tranquilla, ma non mancheranno i fenomeni di instabilità mentre le temperature saranno in lieve aumento rientrando così nella norma del periodo dopo una fase di freddo particolarmente precoce. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: