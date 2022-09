Acr Messina-Viterbese 1-1, Polidori gela il San Filippo nel finale con un super gol

14 Settembre 2022 22:48

Acr Messina-Viterbese, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, commento, tabellino e pagelle

A un passo dalla prima vittoria, ma è doccia gelata. Primi punti in campionato per il Messina, ma il pari è uguale a una sconfitta per come maturato. Finisce 1-1 al San Filippo ma il gol del pari della Viterbese arriva in pieno finale, all’86’. La partita in generale è equilibrata, offre poche emozioni, ma si sblocca intorno alla mezz’ora con Iannone, bravo a finalizzare il contropiede dei padroni di casa. La seconda parte di primo tempo e tutta la ripresa ricalcano la prima fase di gara. Inizia bene la squadra ospite ma Auteri, coi cambi, comincia a proteggersi. La vittoria è ad un passo, ma poi Polidori riceve un lungo traversone dal centrocampo, fa uno stop da campione e supera Daga in pallonetto. Finisce così.

Messina-Viterbese 1-1, tabellino e pagelle

MESSINA (4-3-3): Daga 6.5; Konate 5.5 (dal 72′ Berto), Trasciani 5.5, Ferrini 5.5, Angileri 5.5; Fiorani 6 (dal 53′ Grillo 6.5), Marino 6.5, Fofana 6; Iannone 6.5 (dal 53′ Catania 6.5), Curiale 5.5 (dal 53′ Napoletano 6), Balde 6 (dal 83′ Zuppel s.v.). A disposizione: Lewandowski, Versienti, Filì, Camilleri, Mallamo, Piazza, Iannone, Nicosia. Allenatore: Auteri.

VITERBESE (3-4-1-2): Fumagalli; Santoni, Ricci, Monteagudo; Nesta, Semenzato (dal 65′ Polidori), Megelaitis, Andreis (dal 65′ Di Cairano); Mungo (dal 56′ D’Uffizi); Volpicelli, Marotta. A disposizione: Bisogno, Chicarella, Sorrini, Marenco, Mbaye, Manarelli, Simonelli. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Cavaliere di Paola (Spataro-Linari).

MARCATORI: al 35′ Iannone (M), al 86′ Polidori (V)

Messina-Viterbese, cronaca testuale live

86′ – LA VITERBESE PAREGGIA! Doccia gelata al San Filippo: lancio millimetrico a scavalcare il centrocampo, Polidori fa uno stop d’alta scuola e poi supera Daga in pallonetto. E’ 1-1.

85′ – Momento di sofferenza, ora, per il Messina, che si abbassa e prova a chiudersi mentre la stanchezza si fa sentire.

79′ – Che rischio per Fofana! Il centrocampista del Messina devia in corner ma rischia l’autogol.

74′ – Grillo da fuori, Fumagalli mette in angolo. Ora il Messina ci prova in contropiede.

69′ – Marotta di testa, palla fuori.

63′ – Coi cambi ora il Messina gestisce e riesce a difendere il vantaggio. La gara torna su ritmi più bassi e con poche occasioni.

53′ – Parte, giustamente, forte la Viterbese in questa ripresa, e Auteri si cautela con tre cambi sfruttando uno slot.

47′ – Che rischio per il Messima: fallo a un passo dalla linea dell’area di rigore per atterramento di Marotta da parte di Konate. Sul piazzato, colpo di testa e palla di poco alta sopra la traversa.

46′ – Messina-Viterbese, inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: Messina avanti per 1-0.

43′ – Doppia occasione Viterbese: prima Mungo e poi Andreis, i più pericolosi dei suoi.

34′ – MESSINA-VITERBESE 1-0, SI SBLOCCA IL MATCH! Vantaggio dei padroni di casa con Iannone, bravo a trafiggere di prima col destro concludendo un contropiede ottimamente gestito.

26′ – Occasione Viterbese, la più nitida del match: Andreis mette dentro dove c’è Mungo, che conclude a botta sicura, ma Daga risponde. La gara prova ad accendersi.

22′ – Gara bloccata, al netto di una discreta partenza del Messina. Poche emozioni al momento.

12′ – Parte meglio il Messina, che si fa vedere con più pericolosità dalle parti del portiere ospite.

2′ – Prima occasione per il Messina, dopo appena due minuti.

1′ – Messina-Viterbese, si parte: comincia il match del San Filippo!

PRIMO TEMPO

Messina-Viterbese, le formazioni ufficiali

MESSINA (3-4-3): Daga; Trasciani, Camilleri, Filì; Konate, Marino, Fofana, Versienti; Grillo, Curiale, Balde. A disposizione: Lewandowski, Ferrini, Berto, Angileri, Fazzi, Fiorani, Mallamo, Piazza, Iannone, Napoletano, Catania, Zuppel. Allenatore: Auteri.

VITERBESE (3-4-1-2): Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; Nesta, Mbaye, Megelaitis, Andreis; Mungo; Volpicelli, Marotta. A disposizione: Bisogno, Chicarella, Sorrini, Santoni, Vespa, Semenzato, D’Uffizi, Di Cairano, Polidori, Manarelli, Simonelli. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Cavaliere di Paola (Spataro-Linari).