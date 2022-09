Messina, visita speciale alla Capitaneria di Porto: presente l’ex ciclista Alessandro Vanotti

13 Settembre 2022 13:40

Visita alla Guardia Costiera di Messina dell’ex ciclista professionista Alessandro Vanotti, già gregario di Vincenzo Nibali

Nella mattinata di martedì 13 settembre, l’ex professionista Alessandro Vanotti ha reso visita ufficiale alla Capitaneria di Porto di Messina, a conclusione del Vanotti Siciliy Tour che è stato affrontato da 20 ciclisti da giorno 7 a giorno 11 su di un percorso suddiviso in 5 tappe, percorrendo buona parte della Sicilia, per circa 750 km raggiungendo 7.130 mt di dislivello positivo, evento patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana.

L’ex ciclista è stato accolto dal Capitano di Vascello Andrea Tassara, comandante della Capitaneria di Porto di Messina, ed ha voluto rendere formale apprezzamento agli uomini della Guardia Costiera che operano quotidianamente a salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino, in particolare in una vasta zona della Sicilia orientale apprezzata meta turistica. Durante l’incontro con gli uomini della Guardia Costiera ha evidenziato le finalità del Vanotti Siciliy Tour, specificando l’orientamento volto ad amplificare la proposta turistica in Sicilia con la scoperta di itinerari ciclabili e naturalistici, oltre a sostenere il turismo in bicicletta in alternativa al turismo di massa con mezzi di trasporto invasivi, cicloturismo rispettoso verso il territorio, oltre che una chiave di rilancio per le piccole economie locali.