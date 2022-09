Messina, dal dal 7 all’11 settembre il “Vanotti Sicily Tour”

6 Settembre 2022 12:28

Una manifestazione di ciclismo che attraverserà la Sicilia: al via, da Messina, mercoledì 7 settembre, il “Vanotti Sicily Tour”

L’associazione Asd Bici e Bike Messina, iscritta al CONI ed affiliata all’ACSI ciclismo, d’intesa con l’Amministrazione comunale, ha organizzato, con la partecipazione dell’ex professionista Alessandro Vanotti, gregario di Ivan Basso e Vincenzo Nibali, di altri specialisti (preparatori atletici, nutrizionisti, ecc…) e con il supporto di Mediterranea Trekking srl, il Giro di Sicilia denominato “Vanotti Sicily Tour” per la durata di 5 tappe. La partenza dell’evento, alla presenza del Sindaco Federico Basile e del Vicesindaco ed Assessore alle Politiche Sportive Francesco Gallo, è prevista mercoledì 7, alle ore 8, da piazza Duomo e ritorno domenica 11 sempre a Messina.

Le tappe sono le seguenti: 1ª Messina-Siracusa con pernottamento in loco e visita al Teatro Greco; 2ª Siracusa-Scicli, con transito nella riserva naturale di Vendicari e Portopalo; 3ª Scicli-Canicattì con pernottamento ad Agrigento e visita alla Valle dei Templi; 4ª Canicattì-Caronia con pernottamento in loco; 5ª Caronia-Messina, conclusione del tour. L’evento è dedicato al turismo in Sicilia con la scoperta di itinerari ciclabili e naturalistici, alla conoscenza di realtà locali e paesaggistiche ed enogastronomiche che saranno pubblicizzate dalla Vanotti Cycle Camp nel Nord Italia.

Durante lo svolgimento dello stesso evento saranno approfondite le tematiche sulla nutrizione e sulla tecnica nel ciclismo a cura di Alessandro Vanotti in quality di Special Guest. Il Giro di Sicilia rappresenta anche una vacanza alla scoperta di luoghi e tragitti fruibili dal cicloturismo e costituisce la prima di una serie di iniziative tese a promuovere la Sicilia nello scenario nel sempre più crescente interesse per una vacanza a contatto diretto con la natura.